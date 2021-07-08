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Более 1,5 миллиона человек участвуют в программе лояльности для держателей карт «Тройка»

Илья Ашуров

Город
Более 1,5 миллиона человек участвуют в программе лояльности для держателей карт «Тройка»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За первые шесть месяцев этого года владельцы карты «Тройка», зарегистрированные в программе лояльности «Город», продемонстрировали рекордную активность. Количество разного рода операций за указанный период уже превзошло данный показатель за весь прошлый год.

Участники программы лояльности «Город» получают бонусы и кешбэк при пополнении проездного билета и покупке товаров в магазинах-партнерах проекта. Полученные баллы они могут тратить на оплату продуктов, сотовой связи, путешествий по России, сервисов каршеринга, а также билетов на аэроэкспресс и многого другого. Кроме того, пользователям доступны уникальные купоны и скидки.

— Любой владелец «Тройки» может без проблем воспользоваться предложениями офлайн и онлайн. В среднем в месяц у нас более 100 уникальных акций и эксклюзивных предложений как от международных брендов и больших федеральных партнеров, так и от малого и среднего бизнеса. Количество транзакций у партнеров программы превысило 370 тысяч, — сказал руководитель мобильного приложения «Город» Никита Нечаев.

В 2021 году участники программы чаще всего тратят бонусы на пополнение «Тройки», покупку продуктов и лекарств, а также на оплату мобильной связи, написали на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о поступлении в продажу новых тематических карт «Тройка», которые посвящены обитателю национального парка «Лосиный Остров».

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