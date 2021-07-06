Карты «Тройка», посвященные парку «Лосиный Остров», появились в московском метро

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Тематические карты «Тройка» поступили в продажу в московском метро. Новые проездные карты посвящены обитателю национального парка «Лосиный Остров». Об этом во вторник, 6 июля, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

С помощью специального QR-кода на карте каждый москвич может попасть на сайт Минприроды РФ и почитать о заповедниках и национальных парках России.

Карту с новым дизайном можно приобрести на станциях «Курская», «Киевская», «Комсомольская», «Белорусская» и «Павелецкая» Кольцевой и радиальных линий столичного метрополитена.

Ранее карты «Тройка», посвященные юбилею Республики Алтай, поступили в продажу в метро Москвы. В среду, 30 июня, Республика Алтай отметила свой 30-й день рождения, напомнили в ведомстве. В честь юбилея в столичном метро начали продавать ограниченную серию «Троек». Тираж выпуска составляет десять тысяч карт.

В четверг, 1 июля, в кассах московского метро также появилась лимитированная «Тройка» от Покраса Лампаса и «Лизы Алерт». Изображение на лицевой стороне транспортной карты повторяет арт-объект на стене здания на Большой Якиманке: мурал с именами пропавших детей, созданный Покрасом Лампасом совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».