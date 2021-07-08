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Москвичи решили более 10 тысяч вопросов в сфере ЖКХ с помощью сервиса по вызову мастера

Полина Долганова

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Москвичи решили более 10 тысяч вопросов в сфере ЖКХ с помощью сервиса по вызову мастера
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичи отправили более десяти тысяч запросов в единый диспетчерский центр (ЕДЦ) через сервис на портале mos.ru. Чаще всего горожане обращались за починкой лифтов и сантехники, сообщали об отсутствии электричества, а также были обеспокоены наличием мусора в подъезде.

Сервис был запущен в апреле 2021 года. Так у москвичей появился еще один способ решить свои вопросы в сфере ЖКХ.

— На сегодняшний день сервисом воспользовались более десяти тысяч раз. Горожане могут отслеживать статус исполнения заявок в личном кабинете на mos.ru, — рассказал руководитель направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Он также добавил, что многие запросы касались неисправности освещения в подъездах. Такие проблемы были устранены более двух тысяч раз.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь полную учетную запись на сайте мэра Москвы. В каталоге услуг необходимо открыть раздел «Жилье, ЖКУ, двор» и выбрать сервис «Вызов мастера». В своем обращении москвичу достаточно указать адрес, по которому мастер должен приехать, а также причину обращения. Пользователям также доступна функция выбора времени визита мастера — услуга распространяется на те вопросы, которые вызваны с неполадками в квартире. Остальные запросы, связанные с работами в подъезде, во дворе или на крыше, будут устранены в установленные законом сроки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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