Три дома могут передать под заселение в Москве по программе реновации к концу июля
По программе реновации жилищного фонда на западе Москвы планируется передать под заселение три новостройки в конце июля 2021 года. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Новые квартиры станут доступны для более чем 600 семей.
Здания в районе Фили-Давыдково располагаются по адресу улица Кастанаевская, дом 44а, корпус 1, 2 и 3.
Глава департамента напомнил, что в вышеуказанном районе по программе реновации переселению подлежат уже 119 жилых домов. Их общая площадь составляет 348,3 тысячи квадратных метров. В них проживает 21,5 тысячи москвичей.
Из 12 «стартовых» новостроек в Фили-Давыдкове под заселение уже передан один объект. Еще три будут переданы в текущем году.
До 2024 года планируется расселить 27 зданий, в которых проживает около пяти тысяч граждан.
Программа реновации, которую в 2017 году утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, подразумевает расселение около 350 тысяч квартир.
Ранее сообщалось, что жители трех пятиэтажек начинают переселение по программе реновации на юге Москвы.