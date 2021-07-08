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Три дома могут передать под заселение в Москве по программе реновации к концу июля

Полина Долганова

Город
Три дома могут передать под заселение в Москве по программе реновации к концу июля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Кастанаевская, дом 44А, корпус 1Карта всех событий

По программе реновации жилищного фонда на западе Москвы планируется передать под заселение три новостройки в конце июля 2021 года. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новые квартиры станут доступны для более чем 600 семей.

Здания в районе Фили-Давыдково располагаются по адресу улица Кастанаевская, дом 44а, корпус 1, 2 и 3.

Глава департамента напомнил, что в вышеуказанном районе по программе реновации переселению подлежат уже 119 жилых домов. Их общая площадь составляет 348,3 тысячи квадратных метров. В них проживает 21,5 тысячи москвичей.

Из 12 «стартовых» новостроек в Фили-Давыдкове под заселение уже передан один объект. Еще три будут переданы в текущем году.

До 2024 года планируется расселить 27 зданий, в которых проживает около пяти тысяч граждан.

Программа реновации, которую в 2017 году утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, подразумевает расселение около 350 тысяч квартир.

Ранее сообщалось, что жители трех пятиэтажек начинают переселение по программе реновации на юге Москвы.

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