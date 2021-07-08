Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Американский транспортно-десантный корабль ВМС направился в Черное море

Полина Долганова

Политика
Американский транспортно-десантный корабль ВМС направился в Черное море
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Американский быстроходный транспортно-десантный корабль военно-морских сил Yuma начал двигаться в сторону акватории Черного моря для проведения операций с партнерами по НАТО. Об этом в четверг, 8 июля, сообщается в аккаунте Шестого флота ВМС США в Twitter.

— Транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал в северном направлении переход в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО, — говорится в сообщении.

Военные маневры Sea Breeze проходят в Черном море с 28 июня по 10 июля. Основными участниками учений являются США, Украина, Великобритания и другие страны. В мероприятии задействованы в общей сложности 4000 военных, 40 единиц военно-морской техники, 30 воздушных судов и более 100 бронемашин.

Ранее два истребителя Су-30 поднялись в воздух, чтобы не допустить нарушения самолетом Boeing P-8 Poseidon границы над акваторией Черного моря.

В среду вечером, 6 июля, российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали над водами Черного моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель.

Для недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители, являющиеся единицами дежурных сил ВМС и противовоздушной обороны Черноморского флота.

Читайте также:
корабли ВМС СШАЧерное мореВМС США
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте