Американский транспортно-десантный корабль ВМС направился в Черное море

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Американский быстроходный транспортно-десантный корабль военно-морских сил Yuma начал двигаться в сторону акватории Черного моря для проведения операций с партнерами по НАТО. Об этом в четверг, 8 июля, сообщается в аккаунте Шестого флота ВМС США в Twitter.

— Транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал в северном направлении переход в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО, — говорится в сообщении.

Военные маневры Sea Breeze проходят в Черном море с 28 июня по 10 июля. Основными участниками учений являются США, Украина, Великобритания и другие страны. В мероприятии задействованы в общей сложности 4000 военных, 40 единиц военно-морской техники, 30 воздушных судов и более 100 бронемашин.

Ранее два истребителя Су-30 поднялись в воздух, чтобы не допустить нарушения самолетом Boeing P-8 Poseidon границы над акваторией Черного моря.

В среду вечером, 6 июля, российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали над водами Черного моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель.

Для недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители, являющиеся единицами дежурных сил ВМС и противовоздушной обороны Черноморского флота.