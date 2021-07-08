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ВДНХ бесплатно покажет спектакль «Легенда о драконах»

Ольга Маркова

Развлечения
ВДНХ бесплатно покажет спектакль «Легенда о драконах»
Фото: Ирина Сапрыкина / Вечерняя Москва

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ приглашает взрослых и детей 11 июля бесплатно посмотреть кукольный спектакль «Легенда о драконах».

Сюжет интерактивной постановки основан на немецком эпосе Средних веков. Старинную легенду о дружбе людей и драконов, о прекрасной принцессе и храбром герое-принце артисты расскажут вместе с куклами. В спектакле много мистики и музыки менестрелей.

А после спектакля юные зрители смогут сами прикоснуться к древней магии — сделать волшебные цветы и звезды.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте выставки.

Ранее эколого-просветительский центр «Цветоводство» на ВДНХ пригласил москвичей на тематические экскурсии. Здесь посетителям расскажут о различных растениях, а также о том, как из маленького семечка вырастает цветок. Не менее интересными будут мероприятия, посвященные жизненному пути бабочки и муравья.

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