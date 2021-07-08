Леонид Слуцкий прокомментировал назначение пенальти в ворота Дании

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Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий считает, что фола на Стерлинге в матче 1/2 между Англией и Данией не было, а пенальти назначен ошибочно. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

Напомним, что на 102-й минуте матча в ворота датчан был назначен 11-метровый удар. Произошло это после столкновения нападающего англичан Рахима Стерлинга с защитником скандинавской сборной Матиасом Йенсеном. Главный арбитр встречи Данни Маккели решил, что было нарушение, и, посоветовавшись с видеоассистентами, назначил штрафной удар. Пенальти Гарри Кейн в итоге не забил, но хорошо сыграл на добивании — его гол подарил Англии путевку в финал Евро-2020. Встреча закончилась со счетом 2:1.

— Стерлинг падал до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, фолил ли ногой Мэле. Было ли касание. Мое мнение — не было нарушения правил, — заявил экс-тренер ЦСКА.

В финале сборная Англии встретится c командой Италии. Матч пройдет на «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля.

Ранее бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что недоволен работой судей в игре полуфинала Евро-2020 между сборными Англии и Дании.