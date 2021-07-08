Бывший тренер «Арсенала» раскритиковал судей за пенальти в ворота Дании

Фото: youtube.com

Экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что недоволен работой судей в игре полуфинала чемпионата Евро-2020 между сборными Англии и Дании.

В дополнительное время при счете 1:1 главный арбитр Данни Маккели назначил пенальти после падения английского нападающего Рахима Стерлинга. Система видеопомощи подтвердила правильность решения судьи, но это вызвало споры в прессе и социальных сетях.

— Это не пенальти! Не понимаю, почему VAR не попросил арбитра посмотреть повтор, — заявил Венгер в эфире beIN Sports, передает портал Sport.ru

Матч между сборными Англии и Дании, проходивший в Лондоне на стадионе «Уэмбли», закончился со счетом 2:1 в пользу англичан.

Сборная России покинула Евро-2020, заняв последнее место в группе после трех встреч.