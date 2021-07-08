Международный фестиваль документального кино пройдет в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает зрителей с 13 по 18 июля увидеть ленты международного фестиваля документального кино «Эхо Флаэртианы». Показы пройдут в кинотеатрах «Юность», «Звезда», «Факел», «Искра», «Салют». Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Гостям кинозалов будут представлены самые любопытные картины последних лет про киберспортсменов, женщин в поисках богатых мужчин, радикальных исламистов, бабушку, нашедшую любовь в 69 лет, и немолодых друзей-рокеров, мечтающих выступить на разогреве у Black Sabbath.

Так, фильм «Летсплей» расскажет зрителям о жизни киберспортсменов. Команда AG — студенты из разных городов России. Вместе они выиграли чемпионаты России и мира. И вместе меняют отношение к геймингу: для них компьютерные игры — профессия.

В ленте «Уроки любви» свободолюбивая Йола после побега из семейного кошмара с головой окунается в новый роман на уроках латиноамериканских танцев. Драма развивается, когда консервативные силы ее поколения пытаются оправдать жестокого мужа. В высшей степени кинематографическая и радостная история о женской битве за то, чтобы заново изобрести себя в 69 лет.

А картина «Мама для Юли» расскажет историю девочки с 9 месяцев до 7 лет. Юля родилась в тюрьме, и три женщины хотят быть мамами для нее. Они все хотят «как лучше» для ребенка, но путь в ад вымощен благими намерениями.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте «Москино».