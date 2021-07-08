Андрей Бочкарев сообщил о выросшем втрое интересе девелоперов к строительству торговых помещений в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Интерес девелоперов к строительству торговых и офисных зданий в Москве вырос в 2021 году почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в период с января по июнь текущего года Москва одобрила девелоперам проекты на строительство 6,31 миллиона квадратных метров торгово-административных объектов.

— Для сравнения: за первое полугодие 2020 года было одобрено 1,89 миллиона квадратных метров, — уточнил заммэра.

Он добавил, что низкие показатели прошлого года, вероятно, связаны с пандемией коронавирусной инфекции.

За аналогичный период 2019 года девелоперам разрешили построить в общей сложности 3,2 миллиона «квадратов» недвижимости. Этот показатель превышает результаты 2020 года, однако он вдвое меньше, нежели в 2021 году.

Ранее сообщалось, что новый раздел «Строительство», позволяющий получить бесплатную консультацию и сообщить о проблемах, заработал на портале «Московский инвестор». С помощью нового раздела можно получить консультации по различным вопросам — от предпроектной подготовки до монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию.