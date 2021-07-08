Москва сможет заключать офсетные контракты на услуги с 2022 года

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С июля 2022 года столица сможет заключать офсетные контракты на услуги. Поправки, разрешающие это, приняты к Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Офсетный контракт — это госзакупка, по которой не только поставляется определенный товар. Поставщик обязан инвестировать в производство данного товара на территории РФ — его создание, модернизацию или освоение на территории субъекта страны.

— В числе наиболее перспективных сфер для применения офсетов — услуги связи, например, создание инфраструктуры для городской интернет-сети 5G, оказание услуг по экзопротезированию, переработка и утилизация отходов. По офсетному контракту инвестор должен будет создать или реконструировать на территории города объект, используемый для оказания такой услуги, что, как правило, дает городу новые рабочие места, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва стала первым из российских регионов, которые начали заключать офсетные контракты. Они предназначены для стимулирования вложений средств бизнеса в новые предприятия или модернизацию существующих. Заключаются такие контракты сроком до десяти лет, минимальная сумма инвестиций составляет один миллиард рублей. С 2016 года столица подписала пять офсетов — на локализацию производства и поставку городу лекарств, медицинских изделий для стомированных больных и продуктов детского питания.

— Совокупный объем частных инвестиций по пяти столичным офсетам — почти 13 миллиардов рублей, а объем закупки городом — 72,7 миллиарда рублей. Одно из явных преимуществ подписанных офсетных контрактов для города — значительное снижение их начальных цен, то есть экономия бюджетных средств, — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, офсетные контракты дают новые рабочие места и налоги, а инвесторы получают платежеспособного покупателя в лице Москвы.

Важной целью офсетов является импортозамещение. По таким контрактам поставляемый товар должен быть российского производства.

— В качестве механизма сотрудничества государства с бизнесом в промышленности офсетный контракт является привлекательным и многообещающим для любого региона страны. По стопам столицы уже пошла Московская область — там заключен офсет в фармацевтике. В конце прошлого года о намерении подписать офсетный контракт объявила Республика Башкортостан, — заявила директор городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

Как она рассказала, Москва всегда открыта для помощи другим субъектам в деле расширения практики заключения офсетов. Ведется активное обсуждение других поправок, нацеленных на увеличение объемов действия этого механизма.

Ранее сообщалось, что почти половина госзакупок Москвы размещается у малого бизнеса.