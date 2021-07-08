Новый спортивный комплекс построят на западе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Большая Очаковская улица, владение 2, корпус 2 Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в районе Очаково-Матвеевское.

На территории появится каток с искусственным льдом, раздевалки, тренажерный зал и русские бани. Разрешение на строительство объекта уже выдано. Оно действует до 25 июля 2022 года.

Новый комплекс появится по адресу Большая Очаковская улица, владение 2, корпус 2.

Первым этапом строительства предусмотрено возведение физкультурно-оздоровительного корпуса общей площадью 3,1 тысячи «квадратов». Там можно будет тренироваться и проводить любительские соревнования по хоккею. Всего в физкультурно-оздоровительном комплексе смогут заниматься 95 человек.

На втором этапе специалисты возведут семь отдельных корпусов площадью от 50 до 272 квадратных метров. В корпусах разместятся русские бани, хаммам и бассейн. Разрешение на строительство объектов в рамках второго этапа работ действует до 6 апреля 2023 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в Восточном Бирюлеве начали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), в котором будут располагаться бассейн и тренажерные залы.