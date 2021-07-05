Спортивный комплекс с бассейном и тренажерными залами построят на юге Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

В Восточном Бирюлеве начали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), в котором будут располагаться бассейн и тренажерные залы. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Возведение спортобъекта началось на Липецкой улице в промзоне Ленино, участок 1. Здесь появится пятиэтажное здание общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров, — отметил глава департамента.

Также он добавил, что, помимо бассейна и тренажерных залов, в спорткомплексе будут площадки для игровых видов спорта. Новый спортивный объект сможет одновременно принимать 180 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, в каких районах Москвы появятся новые бассейны. Он отметил, что все бассейны будут крытыми. Их построят в Восточном Измайлове, Некрасовке, Гольянове, Хамовниках, Крюкове, Текстильщиках, Зябликове, Раменках и других районах города. Сооружения будут возведены по типовым проектам.

Помимо этого, глава департамента добавил, что в столице на сегодняшний день реализуется немало инвестиционных объектов, предусматривающих размещение открытых бассейнов.