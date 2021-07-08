Пушков заявил о вымирании настоящей американской идентичности

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Соединенные Штаты Америки продолжают уничтожать остатки своей национальной идентичности, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя недавнее высказывание губернатора штата Орегон Кейт Браун.

4 июля Браун заявила, что нелегальные мигранты превратились в настоящие сердце и душу страны. Она указала на предвзятое отношение американского Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) к семьям без регистрации, помощь которым губернатор считает недостаточной.

Пушков отметил, что если США правда считают подобных маргиналов, для которых эта страна — лишь временное пристанище, своей новой душой, то ее гражданам стоит серьезно побеспокоиться о собственном будущем. В своем Telegram-канале член Совета Федерации грубо назвал такую политику США «леволиберальной социальной шизофренией» с полным отсутствием в ней здравого смысла, передает Nation News.

Однако не так давно Верховный суд США уже отказывал в пристанище мигрантам, которые, по его мнению, могли представлять опасность для американского общества. Республиканская партия также критиковала текущую политику касательно нелегальной миграции как недостаточно эффективную, сообщает телеканал RT.

Ранее политолог Владимир Леонтьев отмечал, что одной из главных причин успеха США в прошлом веке была именно ее политическое единство.