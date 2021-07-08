Андрей Бочкарев: Более тысячи обманутых дольщиков в ТиНАО восстановлены в правах за первое полугодие текущего года

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Семь корпусов проблемных объектов ввели в эксплуатацию в ТиНАО в первом полугодии 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты в Москве продолжают активно ликвидировать долгострои и восстанавливать права обманутых дольщиков.

— Так, за первое полугодие 2021 года в Новой Москве введены в эксплуатацию семь корпусов проблемных объектов, — сказал заммэра.

Он уточнил, что речь идет о трех корпусах жилого комплекса «Марьино Град», которые находятся в Филимонковском поселении, двух корпусах ЖК «Медовая долина» в поселении Марушкинском и двух корпусах ЖК «Борисоглебское» в поселении Новофедоровском.

В результате введения этих строений в эксплуатацию права 1018 обманутых дольщиков были восстановлены.

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин в свою очередь добавил, что в Троицке подошла к концу экспертиза на строительной площадке проблемного сооружения Е-39.

Согласно заключению комиссии, конструкции зданий не были нарушены. В связи с этим здания пригодны для того, чтобы их достроить. Аналогичная экспертиза для жилого комплекса «Легенда» закончится в октябре 2021 года. Кроме того, для разработки проекта по завершению строительства дома на улице Труда в Кокошкине был найден новый подрядчик.

Депутат подытожил, что дольщики многих корпусов-долгостроев ЖК «Борисоглебское» по адресу Новофедоровское поселение уже получили ключи от новых квартир.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что почти 1,5 тысячи обманутых дольщиков восстановлены в правах с начала 2021 года, также было достроено девять домов. Кроме того, с 2011 года в правах восстановили более двадцати тысяч дольщиков. Все вопросы по решению этой проблемы в столице планируется решить до 2024 года.