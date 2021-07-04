Андрей Бочкарев: Почти 1,5 тысячи обманутых дольщиков восстановлены в правах в 2021 году

Фото: Пресс-служба МУФ

Почти 1,5 тысячи обманутых дольщиков восстановлены в правах с начала 2021 года, достроено девять домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в воскресенье, 4 июля.

— Сегодня в столице ведется активная работа по решению проблем обманутых дольщиков, только за первое полугодие мы уже восстановили в правах почти 1,5 тысячи человек — достроено девять домов, и люди наконец получили ключи от долгожданных квартир, — рассказал заммэра в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Бочкарев добавил, что с 2011 года в правах восстановили более 20 тысяч дольщиков. Все вопросы по решению этой проблемы в столице планируется закрыть до 2024 года, отметил заммэра.

Ранее Бочкарев сообщил, что первые кварталы по программе реновации в Москве будут завершены в ближайшие три года.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.