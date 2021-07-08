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Больницы Подмосковья получат около сорока аппаратов УЗИ

Виктория Птаховская

Общество
Больницы Подмосковья получат около сорока аппаратов УЗИ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Почти четыре десятка аппаратов для ультразвуковой диагностики доставят в больницы Московской области в рамках программы по модернизации российского здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Для качественных исследований и точных диагнозов обновление больничного оборудования просто необходимо, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Министр отметила, что только за этот год ими было приобретено 38 аппаратов УЗИ, что также должно сделать медицинскую помощь доступнее для населения.

В частности, новое оборудование позволит лучше и быстрее выявлять различные заболевания сердечно-сосудистой и репродуктивной систем. Аппараты получат больницы в Химкинском, Солнечногорском и других округах, передает «Подмосковье сегодня».

Ранее эндокринолог Михаил Анциферов отметил повышенную опасность жары для людей, страдающих диабетом. Их организм теряет много микроэлементов, дефицит которых влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

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