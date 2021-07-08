УЕФА завел три дела против Англии из-за поведения болельщиков на матче с Данией

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УЕФА открыл ряд дисциплинарных дел после матча Англия — Дания полуфинала чемпионата Европы-2020 по футболу.

Дела были открыты из-за поведения болельщиков английской команды. В ходе встречи 1/2 чемпионата английские футбольные фанаты размахивали лазерными указками, провоцировали беспорядки во время исполнения национальных гимнов, а также использовали пиротехнику.

В финальном матче турнира Англия встретится со сборной Италии. Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» 11 июля. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, в ночь с 7 на 8 июля сборная Англии победила команду Дании и вышла в финал Евро-2020.

В первом тайме гол забил датчанин Миккель Дамсгор, а потом англичане сравняли счет благодаря автоголу Симона Кьера. Во втором тайме счет остался прежним.

Матч перешел в дополнительное время, где в конце первого экстра-тайма в ворота сборной Дании судья назначил пенальти. С ударом Харри Кейна с 11-метровой отметки справился вратарь Каспер Шмейхель, но первым на добивании оказался исполнявший пенальти форвард, он отправил мяч в ворота со второй попытки.