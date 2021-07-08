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Конференция испанского премьера в Литве прервалась из-за сигнала тревоги

Михаил Алимов

В мире
Конференция испанского премьера в Литве прервалась из-за сигнала тревоги
Фото: pixabay.com

На военной базе НАТО в Литве прозвучал сигнал тревоги. Из-за этого пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы прервалась. Это произошло в четверг, 8 июля.

Согласно трансляции литовских новостных сайтов, во время выступления президента к премьер-министру подошел военный из размещенного в стране испанского континента и что-то сказал. После чего Санчес и Науседа переглянулись и прервали пресс-конференцию.

Выяснилось, что причиной этому послужили два воздушных судна, оказавшихся на территории Литвы без полетного плана.

— В международном воздушном пространстве над Балтийским морем у границы Литвы службами слежения были зафиксированы два воздушных судна без согласованного полетного плана, которые не поддерживали связь с наземным центром управления полетами, поэтому была задействована воздушная полиция (литовское название размещенных по ротации на литовской авиабазе Зокняй истребители стран — членов НАТО — прим. «ВМ»), — заявил пресс-офицер вооруженных сил страны, капитан Андрюс Дилда.

По его словам, такого рода опознание является рутинным и происходит часто, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Литва построит стену на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Также уточняется, что границу будет патрулировать армия Литвы.

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