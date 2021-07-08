Лжеадвокат обманула москвича на два миллиона рублей

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Столичные полицейские задержали 42-летнюю подозреваемую в крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, женщина предложила адвокатские услуги своему знакомому, который проходил в качестве обвиняемого по уголовному делу. Она обещала защищать его интересы в суде за два миллиона рублей, а также заверила, что снимет с него все обвинения.

Однако, получив деньги, женщина перестала выходить на связь. В это время ее подзащитного взяли под стражу.

Освободившись из мест лишения свободы, мужчина выяснил, что приятельница никогда не была адвокатом, а просто обманула его. Кроме того, договор, который они заключили, был фиктивным.

Злоумышленницу нашли в Саратовской области. Правоохранители обыскали ее квартиру и изъяли мобильные телефоны, несколько банковских карт и USB-носителей.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ее заключили под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что лжеполицейский по телефону выманил у москвички более 100 тысяч рублей.