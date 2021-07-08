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Представитель Игоря Верника опровергла сообщения о его госпитализации

Полина Долганова

Общество
Представитель Игоря Верника опровергла сообщения о его госпитализации
Фото: Pelagiya Zamyatina

Российский актер и ведущий Игорь Верник не был госпитализирован в больницу, он проходил плановый осмотр у врача. Об этом в четверг, 8 июля, сообщила представитель артиста.

— Не госпитализирован… Плановый осмотр, — цитирует собеседницу РИА Новости.

В Театре на Бронной, где в настоящее время трудится артист, также опровергли новости о госпитализации Верника. По словам представителей театра, актер «в порядке». Кроме того, из театра с ним только что выходили на связь.

Накануне в Интернете появилась информация о том, что Игоря Верника госпитализировали в одно из столичных медицинских учреждений из-за проблем с сердцем.

Ранее СМИ написали, что российскую актрису и ведущую Татьяну Догилеву госпитализировали в московскую больницу с пневмонией. Поражение ее легких оценивается в 30 процентов. Неделю назад у актрисы предположительно поднялась высокая температура, градусник показывал 38 градусов. Также у звезды были заметная слабость и головные боли. Несмотря на прием противовирусных лекарств, состояние артистки ухудшалось.

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