СМИ: Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией

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Российскую актрису и ведущую Татьяну Догилеву госпитализировали в одно из столичных медучреждений с пневмонией. Поражение ее легких оценивается в 30 процентов. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

Неделю назад у актрисы поднялась высокая температура, градусник показывал 38 градусов. Также у звезды были заметная слабость и головные боли. Несмотря на прием противовирусных лекарств, состояние артистки ухудшалось.

Когда актриса вызвала скорую, ее увезли в больницу.

Медики диагностировали у Догилевой двустороннюю пневмонию. В настоящее время актриса находится под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что музыкант и актер Петр Мамонов уже семь дней находится в реанимации с коронавирусом, но врачи планируют постепенно выводить его из медикаментозного сна.

О госпитализации Мамонова с коронавирусом в Коммунарку стало известно 1 июля. Музыканту 70 лет, почти два года назад он перенес обширный инфаркт и две операции.

Недавно, 5 июля, с коронавирусом также госпитализировали омбудсмена Татьяну Москалькову.