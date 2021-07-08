СМИ: Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией
Российскую актрису и ведущую Татьяну Догилеву госпитализировали в одно из столичных медучреждений с пневмонией. Поражение ее легких оценивается в 30 процентов. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает Telegram-канал Mash.
Неделю назад у актрисы поднялась высокая температура, градусник показывал 38 градусов. Также у звезды были заметная слабость и головные боли. Несмотря на прием противовирусных лекарств, состояние артистки ухудшалось.
Когда актриса вызвала скорую, ее увезли в больницу.
Медики диагностировали у Догилевой двустороннюю пневмонию. В настоящее время актриса находится под наблюдением специалистов.
Ранее сообщалось, что музыкант и актер Петр Мамонов уже семь дней находится в реанимации с коронавирусом, но врачи планируют постепенно выводить его из медикаментозного сна.
О госпитализации Мамонова с коронавирусом в Коммунарку стало известно 1 июля. Музыканту 70 лет, почти два года назад он перенес обширный инфаркт и две операции.
Недавно, 5 июля, с коронавирусом также госпитализировали омбудсмена Татьяну Москалькову.