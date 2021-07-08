Количество погибших на дорогах Москвы снизилось в два раза с 2010 года

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

В прошлом году на столичных дорогах погибло 376 человек, что в два раза меньше, чем в 2010 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в четверг, 8 июля.

Ликсутов отметил, что Москва смогла достичь данного показателя из-за применения современных методов проектирования дорог по международной программе безопасности Vision Zero.

— Такой подход к городскому планированию дает результаты. В программу входят такие мероприятия, как успокоение трафика, снижение скорости, строительство светофоров, изменение схем движения, — подчеркнул Максим Ликсутов.

По его словам, в 2020 году число погибших в ДТП снизилось во всех округах Москвы, кроме северной и восточной части города. На востоке столицы количество погибших увеличилось на 39 процентов, на севере города — на 12 процентов.

Ликсутов поблагодарил сотрудников ГИБДД за работу по разбору очагов аварийности в Москве. Он отметил, что деятельность инспекторов дала результаты.

Из-за нарушения скоростного режима в прошлом году на дорогах столицы погибли 138 человек, что на 22 процента больше, чем в доковидном 2019 году, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее Ликсутов сообщил, что Москва остается самым безопасным городом в Российской Федерации. Показатель социального риска в столице за прошлый год равен трем, то есть на каждые 100 тысяч москвичей приходится не более трех горожан, погибших в ДТП.