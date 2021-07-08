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Выставка «История на письменном столе» открылась в квартире Кржижановского

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «История на письменном столе» открылась в квартире Кржижановского
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Квартира Г. М. Кржижановского приглашает посетителей на выставку «История на письменном столе», которая посвящена письменным приборам 1920–1980-х годов.

Традиция настольных письменных приборов берет свои истоки в придворной культуре королевских дворцов XVII века. После революции 1917 года советские вожди переняли привычку к роскошному оформлению рабочего кабинета. Тем более что многочисленные великолепно оформленные письменные приборы зачастую преподносились в качестве подарков. Художественной темой письменных приборов часто становилась профессиональная деятельность лица, которому предназначался подарок.

Особый интерес вызывают приборы, подаренные к съездам партии и адресованные лично вождям: И. В. Сталину, Г. К. Орджоникидзе, Л. И. Брежневу, М. С. Горбачеву. Это не только изысканные произведения прикладного искусства, но и своего рода рапорты предприятий о достигнутых результатах труда, по которым можно проследить основные вехи социально-политической и экономической жизни нашей страны в ХХ веке.

Выставка открыта с 7 июля до 8 августа, сообщается на сайте музея.

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