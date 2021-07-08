Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Олимпийские игры в Токио летом 2021 года пройдут без зрителей

Полина Долганова

Ситуация с коронавирусом
Общество
Олимпийские игры в Токио летом 2021 года пройдут без зрителей
Фото: instagram.com/tokyo2020

Олимпийские игры в Токио летом 2021 года пройдут без зрителей на всех объектах в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 8 июля, заявила министр по делам игр Тамае Марукава в ходе пятисторонней встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, главой Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонсом, губернатором Токио Юрико Коикэ и главой оргкомитета Олимпиады и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.

Решение связано с ростом заболеваемости COVID-19 по стране.

Все соревнования в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава пройдут без болельщиков на трибунах, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Японии могут ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио из-за резко ухудшившейся эпидемиологической ситуации в городе. Окончательное решение было принято 8 июля. Теперь режим ЧС продлится в японской столице с 12 июля до 22 августа.

До этого японские компании — спонсоры Олимпийских игр в Токио обратились к организаторам с просьбой о переносе события на несколько месяцев. Сделать это необходимо, чтобы больше людей смогли посетить спортивные мероприятия.

Олимпийские игры в Токио должны были стартовать летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 23 июля — 9 августа 2021 года.

Читайте также:
Токиоолимпиадалето
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Все мнения
О проекте