Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта. Соответствующий документ в четверг, 8 июля, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский лидер отменил указ, по которому полеты в Египет были приостановлены с ноября 2015 года на фоне катастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом.

Напомним, авиакатастрофа произошла 31 октября 2015 года. Летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение во время полета над Синайским полуостровом в Египте. Находившиеся на борту 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. ФСБ квалифицировало катастрофу как теракт.

Ранее сообщалось, что двукратное тестирование на коронавирус отменили для вакцинированных или переболевших россиян при возвращении в РФ.

При этом россияне, которые не вакцинировались от коронавируса и не переболели, должны один раз пройти ПЦР-тест в течение трех дней со дня прибытия в РФ. В постановлении отмечается, что до получения результатов теста россияне должны соблюдать режим изоляции. Ограничить свое передвижение необходимо по месту жительства или пребывания, уточняется в документе.