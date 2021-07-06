Роспотребнадзор обновил требования к непривитым россиянам, вернувшимся в РФ

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Россияне, которые не вакцинировались от коронавируса и не переболели, должны один раз пройти ПЦР-тест в течение трех дней со дня прибытия в РФ. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача Анны Поповой, которое было опубликовано во вторник, 6 июля, на официальном портале правовой информации.

В постановлении отмечается, что до получения результатов теста россияне должны соблюдать режим изоляции. Ограничить свое передвижение необходимо по месту жительства или пребывания, уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что внесены изменения, которые позволят туристам, перенесшим COVID-19, заселяться в гостиницы Краснодарского края без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Позже стало известно, что дети до 14 лет смогут заселиться в гостиницы Краснодарского края без сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и справок о медицинском отводе.

До этого сообщалось, что российские авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края из-за новых правил против распространения коронавируса в регионе.