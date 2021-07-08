Суд лишил рэпера Элджея водительских прав на год и семь месяцев

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Тушинский районный суд Москвы лишил водительских прав российского рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк — прим. «ВМ»). Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда.

Суд забрал водительские права у артиста на один год и семь месяцев. Кроме того, Элджею назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, в конце мая певец ехал на своем спортивном автомобиле марки BMW по проспекту Маршала Жукова в тот момент, когда его остановили сотрудники полиции. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но музыкант отказался и признался, что сильно напился.

Ранее «ВМ» сообщала, что видео задержания рэпера Элджея появилось в Сети.