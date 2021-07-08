Прививка или таблетка: что эффективнее борется с аллергией

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Всемирный день борьбы с аллергией отмечается 8 июля. От повышенной чувствительности к разным факторам окружающей среды страдают многие жители Земли. Методов справиться с неприятными симптомами этой болезни несколько — от элементарного соблюдения гигиенических норм до применения специальных инъекций. О том, как с помощью уколов борются с аллергией, в каких случаях этот метод не подходит и как пандемия повлияла на число «псевдоаллергиков», — в материале «Вечерней Москвы».

Радикальное решение

В аллергологии есть специфическая иммунотерапия (АСИТ). Ее применяют для людей, страдающих подтвержденной аллергией двух типов — пыльцевой или бытовой. Причем данный метод достаточно эффективен. Об этом «ВМ» рассказала аллерголог-иммунолог, врач-диетолог Марина Аплетаева. По ее словам, неизбежный контакт с аллергеном серьезно ухудшает качество жизни.

— Это не пищевая аллергия, где можно прописать гипоаллергенную диету. Для каждого пациента врач индивидуально решает, можно ли вакцинироваться или нет. Но только когда есть подтвержденный диагноз — после проведенных обследований. То есть делается укол, в котором содержится определенный компонент того аллергена, который и вызывает реакцию у человека. Для того чтобы в период обострения не было ярко выраженных симптомов. Это профилактически всегда делается — заранее, а не в период обострения. Иначе это будет усугубляться, — пояснила специалист.

По словам собеседницы «ВМ», в период пандемии, когда многие стали активно использовать санитайзеры, носить маски и перчатки, у части населения появились аллергические реакции. Они лишь локальны — раздражение на коже или в слизистых, уточнила Аплетаева. Когда у человека реальная аллергия, ему хватает минимального количества аллергена для значительного ухудшения самочувствия, заключила врач.

Риски уколов и альтернатива

Инъекции АСИТ достаточно опасны и не так удобны для пациентов, как таблетированная терапия. Таким мнением с «ВМ» поделился аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По словам медика, для уколов нужны определенные условия, и они часто вызывают нежелательные реакции организма. К тому же этот вид лечения проводится на протяжении нескольких лет. То есть человеку нужно регулярно посещать больницу для получения такой вакцины.

— Я в работе пользуюсь таблетированными методами. Это современно и безопасно. Они не вызывают никаких анафилактических шоков. И для пациентов гораздо удобнее, ведь лечение амбулаторное, не надо ходить в дневной стационар. А так как от этих инъекций часто анафилактический шок случается, нужно, чтобы не только процедура в условиях стационара проводилась, но и желательно реанимация была. На иммунологическом уровне такое введение аллергена нарастающими дозами стимулирует выработку защитных антител. Реальных противопоказаний к проведению этой процедуры мало, потому что она проводится вне сезона аллергии, — отметил специалист.

Как дополнил Болибок, лекарства, подавляющие аллергическую реакцию, появляются постоянно. Сейчас есть новый класс препаратов — антигистаминные лекарства второго поколения, антилейкотриеновые препараты, моноклональные антитела, пояснил аллерголог-иммунолог.

Пандемия никак не сказалась на появлении новых пациентов с аллергией, считает врач. По его словам, от средств индивидуальной защиты и санитайзеров действительно могут возникнуть эпизодические аллергические проявления. Но данный факт не приравнивается к «настоящей аллергии». По наблюдениям Болибока, в прошлом году на сезонные аллергические реакции россияне жаловались меньше. Это связано с тем, что люди носили маски даже на улице и раздражающие слизистые аллергены не проникали в их организм в большом количестве.