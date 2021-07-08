Захарова обвинила Запад в цинизме из-за призыва не признавать российские вакцины

Фото: МИД РФ

Высказывания госсекретаря по европейским делам при МИД Франции Клемана Бона, который призвал страны ЕС не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19, являются гибридом «расизма, имперского гегемонизма и неонацизма». Об этом в четверг, 8 июля, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Бон заявил, что странам Евросоюза не стоит признавать вакцины от коронавируса, разработанные и производимые в России и Китае. Также он ответил на вопрос по поводу прилета российских самолетов во Францию. По его словам, страна постоянно обновляет списки государств относительно угрозы распространения COVID-19. Попадание страны в «красную зону» не означает, что всем ее гражданам запрещено появляться на территории Франции.

Захарова подчеркнула, что ее поражает жестокость и циничность подобных заявлений. По ее словам, такие спикеры изменяют собственным идеалам гуманизма и не задумываются о судьбе людей в сложный период пандемии коронавируса.

— Неприемлемые высказывания! Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией, — отметила Захарова.

Она уточнила, что авторы таких хладнокровных заявлений не относятся к Франции, которая подарила миру идеалы свободы, равенства и братства.

Ранее в РФПИ прокомментировали данные из Аргентины об эффективности «Спутника V». Согласно заявлению фонда, новые данные Министерства здравоохранения Аргентины подтверждают высокую безопасность вакцины «Спутник V».