Сергей Собянин заявил о снижении загрузки МКАД после перевода части грузовиков на ЦКАД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Загрузка МКАД уменьшилась на 16 процентов после перевода четверти транзитных грузовиков на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД). Об этом в четверг, 8 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время мероприятия по вводу в эксплуатацию участка ЦКАД.

Президент России Владимир Путин 8 июля открыл для движения заключительный участок ЦКАД. Так, состоялось открытие участка дороги от Калужского до Симферопольского шоссе. Его протяженность составляет 25 километров. Общая длина ЦКАД — более 336 километров.

Сергей Собянин подчеркнул, что движение на ключевых вылетных магистралях Москвы улучшилось на 6–10 процентов после перевода части грузовиков на ЦКАД.

— МКАД, по сути дела, стал внутригородской дорогой и уже не справляется ни с какими транзитными потоками. Зимой просто останавливается движение, наступает коллапс, — приводит РИА Новости слова Сергея Собянина.

С 1 июля для грузовиков массой свыше 3,5 тонны начала действовать новая пропускная система въезда в столицу. Теперь они не смогут передвигаться по МКАД, а должны двигаться транзитом только по ЦКАД, трассам А107 и А108.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что во время осмотра ЦКАД вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложит Путину о ходе реализации проекта трассы из Москвы в Казань. Песков уточнил, что главы регионов России будут в режиме видеоконференции присутствовать на открытии ЦКАД Путиным, так как Хуснуллин будет докладывать президенту о важных транспортных проектах.