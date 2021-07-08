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Врачи заявили, что диабет второго типа можно определить по форме пальцев ног

Юлия Павлушова

Общество
Врачи заявили, что диабет второго типа можно определить по форме пальцев ног
Фото: pexels.com/cottonbro

Изменение формы пальцев ног может указывать на развитие диабета второго типа. Об этом в четверг, 8 июля, пишет MedikForum.

Заболевание появляется в результате дисфункции переработки гормона инсулина. Его плохая выработка и приводит к изменениям пальцев: они резко загибаются вниз, создавая так называемую молоткообразную форму.

По мнению медиков, пальцы загибаются из-за сокращения мышц и укорочения сухожилий, которое проявляется при плохом контроле уровня сахара в крови.

Также к деформации пальцев приводят травмы суставов и патологии мышц стопы, отметил портал.

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При высокой температуре сосуды кожи расширяются, чтобы лучше отдавать избыточное тепло с потом. Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы. Их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему

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