Врачи заявили, что диабет второго типа можно определить по форме пальцев ног

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Изменение формы пальцев ног может указывать на развитие диабета второго типа. Об этом в четверг, 8 июля, пишет MedikForum.

Заболевание появляется в результате дисфункции переработки гормона инсулина. Его плохая выработка и приводит к изменениям пальцев: они резко загибаются вниз, создавая так называемую молоткообразную форму.

По мнению медиков, пальцы загибаются из-за сокращения мышц и укорочения сухожилий, которое проявляется при плохом контроле уровня сахара в крови.

Также к деформации пальцев приводят травмы суставов и патологии мышц стопы, отметил портал.

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