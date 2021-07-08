Пассажирам московского метро 10 июля раздадут памятные значки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Стильные значки с символикой столичного метрополитена подарят пассажирам 10 июля. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— В этот День московского транспорта каждый сможет оставить себе кусочек Мосметро, — отметили в ведомстве.

Подарки будут раздавать на стойках «Живое общение» ряда станций метро. Речь идет, в частности, об «Арбатской», «Павелецкой», «Пушкинской», «Белорусской», «Комсомольской», «Киевской», «Автозаводской», «Выставочной», «Комсомольской», а также о павильоне МЦД, уточнили в Дептрансе.

Ранее карты «Тройка», посвященные парку «Лосиный Остров», появились в московском метро.