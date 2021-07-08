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ЦУР Подмосковья в июне обработал 160 обращений о безопасности

Юлия Павлушова

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ЦУР Подмосковья в июне обработал 160 обращений о безопасности
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В июне граждане направили в Центр управления регионом 160 обращений о работе Главного управления региональной безопасности Московской области. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил руководитель ведомства Роман Каратаев.

Уточняется, что в 28 жалобах речь шла о продаже наркотиков. Еще 79 вопросов касались системы «Безопасный регион», другие 53 обращения — направлению «погребение и похоронное дело».

За месяц специалисты ЦУР обнаружили три сетевых ресурса, распространявших наркотики. Эти данные передали в Роскомнадзор.

По словам Романа Каратаева, жители Подмосковья часто оставляют операторам обращения об установке камер системы «Безопасный регион» или увеличении сроков хранения видеозаписи, пишет РИАМО.

Ранее на контейнерных площадках в 26 округах Подмосковья установили более 350 камер видеонаблюдения. Данные меры уже дали результат: выявлено 318 нарушений.

Кроме того, сообщалось, что еще две тысячи новых камер видеонаблюдения появится на дорогах Москвы. Они необходимы для оперативной фиксации ДТП и прочих нестандартных ситуаций на дорожно-транспортном полотне.

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