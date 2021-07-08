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Движение поездов временно остановят на участке красной ветки метро

Юлия Павлушова

Город
Движение поездов временно остановят на участке красной ветки метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение поездов приостановят между станциями «Спортивная» и «Тропарево» Сокольнической линии столичного метро. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Ограничения будут действовать в период с 17 июля по 8 августа из-за работ по строительству юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). За это время в центре станции «Проспект Вернадского» построят пересадку на одноименную станцию БКЛ.

На участке между закрытыми станциями запустят компенсационные маршруты автобусов. Пассажирам рекомендуют ездить в часы пик по Московскому центральному кольцу, а также пользоваться Солнцевской и Калужско-Рижской линиями.

— Мы сделаем все, чтобы период ограничений прошел для вас максимально комфортно. Пожалуйста, планируйте поездки заранее и по возможности пользуйтесь альтернативными маршрутами, — отметили в ведомстве.

После открытия юго-западной части БКЛ на станции «Проспект Вернадского» станет свободнее почти на 15 процентов. Кроме того, разгрузятся южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой и Люблинско-Дмитровской линий.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут ездить со скидкой на Казанском направлении МЖД до конца 2021 года.

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