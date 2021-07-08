Комплекс городского хозяйства Москвы показал, как изменилась площадь Тверская Застава

Фото: Юлия Безуглова

Площадь Тверская Застава изменилась после масштабного благоустройства в 2017 году. Видео об этом опубликовал Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

На месте стихиной парковки обустроили сквер с прогулочными дорожками, скамейками и фонарями, высадили деревья и газоны. Также восстановили разворотное трамвайное кольцо, которое существовало здесь до 1946 года. Его соединили с Лесной улицей.

— Главным событием стало возвращение на историческое место отреставрированного памятника Максиму Горькому. До этого скульптура 12 лет стояла в парке «Музеон», — отметили в ведомстве.

За последние 10 лет в Москве благоустроили 420 улиц, набережных, площадей и общественных зон.

Ранее сообщалось, что протяженность пешеходных зон в Москве выросла в 230 раз за последние десять лет, достигнув 369,5 километра. В 2010 году протяженность таких зон в городе составляла 1,6 километра.

Кроме того, заместитель мэра Милана по вопросам городского планирования, окружающей среды и сельского хозяйства Пьерфранческо Маран назвал Москву комфортным городом для жизни.