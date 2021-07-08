Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Неизвестный проломил голову мужчине на западе Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Неизвестный проломил голову мужчине на западе Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Неизвестный избил москвича у дома в западной части столицы. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 7 июля по адресу улица Малая Филевская, д. 8, корпус 1. Прохожий напал на москвича ночью. Мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также перелом левой височной кости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», отметили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что москвич избил жену и потушил окурок об ее руку в центре столицы.

Читайте также:
избиениеполициягоспитализация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Все мнения
О проекте