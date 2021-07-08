Неизвестный проломил голову мужчине на западе Москвы

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Неизвестный избил москвича у дома в западной части столицы. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 7 июля по адресу улица Малая Филевская, д. 8, корпус 1. Прохожий напал на москвича ночью. Мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также перелом левой височной кости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», отметили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что москвич избил жену и потушил окурок об ее руку в центре столицы.