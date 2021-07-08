ЦБ назвал фаворитов для дизайна банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

На обновленной банкноте номиналом 1000 рублей может появиться Нижегородский кремль, а на банкноте 5000 рублей — памятник войнам Уральского добровольческого танкового корпуса и Дом Севастьянова. Об этом рассказал в четверг, 8 июля, зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев.

По его словам, Нижегородский кремль не вызывает сомнения у большинства экспертов, так как сам город, где находится достопримечательность, является столицей Приволжского федерального округа.

Алексеев уточнил, что еще два–три изображения можно будет добавить на банкноту в виде объектов второго плана. На оборотной стороне купюры номиналом 1000 рублей может появиться Волга, добавил зампред.

Он отметил, что на банкноте номиналом 5000 рублей на обороте хотят расположить виды Уральского горного хребта. По словам Алексеева, в настоящее время эксперты не определились с дизайном купюры.

— Но среди тех объектов, имена которых сегодня ярко и громко звучали, я могу назвать памятник войнам Уральского добровольческого танкового корпуса. Несколько экспертов из Екатеринбурга очень серьезно отстаивали необходимость размещения этого памятника на банкноте, — добавил зампред.

Кроме того, популярностью пользовались Дом Севастьянова и здания в стиле конструктивизма, пишет РИА Новости.

Напомним, в середине мая эксперты подвели предварительные итоги и выбрали по 10–12 наиболее часто упоминаемых или самых интересных символов.

Ранее Алексеев сообщал, что в 2017 году с выпуском новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей был немного скорректирован вектор дизайна купюр: городская тематика сохраняется, однако она дополняется определенным региональным разрезом.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что в Центробанке рассказали о дизайне новой сторублевой купюры. По размеру новые 100 рублей будут аналогичны нынешним банкнотам.