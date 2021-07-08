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Автомобиль совершил наезд на двух подростков на востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Автомобиль совершил наезд на двух подростков на востоке Москвы
Фото: mos.ru/Максим Денисов
Россия, Москва, улица Металлургов, 37Б Карта всех событий

Два подростка пострадали в ДТП на востоке столицы при переходе дороги в неположенном месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в четверг, 8 июля.

— На улице Металлургов у дома 37Б водитель автомобиля BMW совершил наезд на 13-летнюю девочку и 15-летнего мальчика, переходивших проезжую часть в неположенном для перехода месте, — рассказали в ведомстве.

Пешеходный переход находится в 50 метрах от места инцидента. По предварительной информации, дети получили несерьезные травмы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия и проводят проверку по факту ДТП, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что машина сбила девятилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде, на севере столицы. Водитель наехал на мальчика, который пересекал дворовый проезд.

По предварительным данным, в результате происшествия у ребенка диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины.

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