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Почти 30 рейсов отменены в московских аэропортах

Иван Юминов

Общество
Почти 30 рейсов отменены в московских аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 30 рейсов отменено в трех столичных аэропортах. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» в пятницу, 9 июля.

В аэропорту Внуково отменили 15 рейсов. В свою очередь в Домодедове задержали четыре рейса и отменили восемь. Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержаны три рейса, а четыре отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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