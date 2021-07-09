Почти 30 рейсов отменены в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 30 рейсов отменено в трех столичных аэропортах. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» в пятницу, 9 июля.

В аэропорту Внуково отменили 15 рейсов. В свою очередь в Домодедове задержали четыре рейса и отменили восемь. Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержаны три рейса, а четыре отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО