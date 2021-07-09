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Ставить диагноз с помощью ИИ в столичных поликлиниках стали еще точнее

Анастасия Колоскова

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Ставить диагноз с помощью ИИ в столичных поликлиниках стали еще точнее
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Точность постановки предварительного диагноза при помощи искусственного интеллекта системы поддержки принятия врачебных решений в поликлиниках столицы увеличилась на 7,4 процента. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Система поддержки принятия врачебных решений стала неотъемлемой частью работы московских терапевтов 10 месяцев назад. За это время нейросеть дообучилась на 12 миллионах визитов, и во всех московских поликлиниках с начала мая заработала улучшенная версия сервиса. Он стал точнее на 7,4 процента и, как следствие, удобнее для работы врача, что положительно сказывается на качестве услуг для пациентов, — рассказала заместитель мэра.

По ее словам, благодаря развитию цифровых сервисов снижается вероятность ошибочного предварительного диагноза и увеличивается выявляемость заболеваний на уровне первичного звена. Анастасия Ракова уточнила, что согласно последним данным, при выборе одного или трех диагнозов врач соглашается с теми, которые предложила нейросеть, в 46 процентах и 68 процентах случаев соответственно, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что московские врачи-рентгенологи начали использовать новые возможности искусственного интеллекта, который способен распознать признаки остеопороза и ишемической болезни сердца на компьютерных томограммах.

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