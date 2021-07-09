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Итоги конкурса «Городская мастерская семейного творчества» подвели в Москве

Анастасия Колоскова

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Итоги конкурса «Городская мастерская семейного творчества» подвели в Москве
Фото: Анна Быкова

Определены победители второго сезона онлайн-конкурса «Городская мастерская семейного творчества», который проводился с 15 марта. В нем могли участвовать проекты, созданные командой родственников разных поколений.

Работы принимались в 10 номинациях, наиболее популярной из которых стала номинация «Поделка». На победу в ней претендовали 227 проектов. В итоге первое место заняла семья Михаила Дрозда, представившая макет кочевой школы народов Крайнего Севера, который создали из пластилина и подручных материалов

В номинации «Кулинарное искусство», которая была представлена впервые, участники прислали 33 заявки. Победителем стала семья Марии Бабаевой с проектом «Сладкая жизнь».

В номинации «Продукт» победа досталась семейной мастерской Романа Душкина, которая разработала чат-бот «Фунгус», позволяющий определять грибы по внешнему виду.

Первое место в номинации «Рисунок» заняла семья Дарья Кобрина, представившая триптих «Три мушкетера».

В состав конкурсного жюри входило 200 человек, среди которых работники библиотек и культурных центров, а также выдающиеся деятели культуры и искусства под руководством народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.

Всего на конкурс поступил 841 проект. В каждой номинации были выбраны три победителя. Их полный список размещен на официальном сайте конкурса.

Ранее жители столицы на площадке краудсорсинг-проекта «Городские мастерские семейного творчества» предложили свои идеи по развитию площадок для семейного отдыха.

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