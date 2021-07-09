Реставрация комплекса исторических зданий началась в Коробейникове переулке

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Коробейников переулок, 1/2с3 Карта всех событий

В Москве стартовали комплексные работы по реставрации двух исторических зданий товарищества мануфактур Ивана Бутикова, расположенных в Коробейникове переулке.

В главном доме в XVII веке находились жилые палаты тяглеца гостиной сотни Федора Коробейникова, а в конце XIX века в нем расположился зал правления товарищества мануфактур.

Второе из реставрируемых зданий построили в 1864 году, в нем находился кухонный корпус. Дома имеют статусы выявленный объект культурного наследия и памятник архитектуры регионального значения и представляют историческую и архитектурную ценность.

— Эти дома играют важную роль для облика района Хамовники. Под контролем нашего ведомства специалисты проводят первый этап реставрации: расчищают от поздних слоев краски стены, приводят в порядок кирпич, проводят работы по укреплению фундаментов и стен, обрабатывают поверхности специальными составами, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он пояснил, что после этого начнется работа внутри помещений. Специалисты обновят сохранившийся декор, а также воссоздадут утраченные элементы. По словам Алексея Емельянова, реставрация завершится уже в следующем году.

Реставраторы восстановят барочные оконные наличники, относящиеся в XVIII веку, а также двери, лестницы, выполненные из белого камня, печную фурнитуру и паркетные полы. Кроме того, объектом реставрации станут также разрушенные детали карнизов, подоконников и других декоративных элементов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в Москве проведут реставрацию памятника советскому писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Михаилу Шолохову.