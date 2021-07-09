Реконструкцию станции Мещерская будущего МЦД-4 выполнили наполовину

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Мещерская Карта всех событий

Работы по реконструкции станции Мещерская, которую включат в состав четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), завершены на 50 процентов.

В настоящий момент завершено строительство двух платформ с навесами. Ведутся работы по удлинению подземного тоннеля. В вестибюле установят кассы, лифты и эскалаторы. Все работы планируют завершить до конца текущего года.

— Станция Мещерская расположена в столичном районе Солнцево, территория которого сейчас активно застраивается. Около станции — большой новый жилой квартал, отсюда можно доехать до Киевского вокзала всего за 20 минут. После реконструкции местные жители получат современную комфортную станцию и безопасный переход через железнодорожные пути, а после запуска МЦД-4 — тактовое расписание движения поездов, обновление подвижного состава, а также выгодные тарифы, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В районе станции построят и отремонтируют четыре километра дорог. Поблизости расположатся пункты проката велосипедов и велодорожки. Будут оборудованы парковки для машин и двухколесного транспорта. Путь от станции до автобусных остановок будет защищен от осадков навесами. Москвичи смогут с комфортом добираться до Мещерского парка.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что до 2024 года планируется завершить формирование единого транспортного каркаса Москвы, который включает в себя метро, железные дороги и магистрали.