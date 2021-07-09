Туристический сервис Russpass расскажет о туризме в России XIX века

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В цифровом туристическом сервисе Russpass появится серия статей про историю российского туризма. Пользователи также смогут узнать о географических открытиях и других важнейших событиях прошлого.

Первый материал онлайн-журнала Russpass Mag посвящен самым популярным маршрутам у путешественников XIX века. Популярными были не только европейские города, но и многие курорты Российской империи. Некоторые из них — Кисловодск, Ессентуки — сохранились до наших дней.

В Russpass можно будет узнать о том, как долго длились путешествия в предыдущие века, что люди брали с собой в дорогу и какие исторические события повлияли на развитие туристической отрасли.

Читатели также познакомятся с древним понятием «массовый туризм» и узнают об аналогах современных билетов. Кроме того, пользователям расскажут о появлении первых каменных гостиниц.

В статье также расшифруют значение слова «турист», которое появилось гораздо раньше, чем можно себе представить, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее на онлайн-платформе цифрового сервиса Russpass подготовили подборку о народных промыслах нашей страны.

Сервис Russpass создан в качестве помощника для планирования путешествий и знакомства с достопримечательностями и историей России.