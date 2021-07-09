Число безработных в столице снизилось

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Число безработных в Москве снижается и в настоящий момент составляет 41,4 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В прошлом году в связи с общим снижением экономической активности из-за пандемии с марта по май мы фиксировали сокращение числа рабочих мест, однако уже в июне 2020 года рынок труда начал активно восстанавливаться. По последним данным, среднегодовое количество рабочих мест в Москве составляет почти восемь миллионов, что лишь немного ниже, чем в 2019 году, когда этот показатель составлял восемь миллионов и 49 тысяч, — рассказал заместитель мэра, уточнив, что по этому критерию столичная экономика практически вернулась к докризисному уровню.

При этом городская служба занятости на данный момент предлагает москвичам 378 тысяч вакансий.

В аналитическом центре Москвы напомнили, что в конце прошлого года на рынке квалифицированного труда наблюдалась напряженная ситуация. Тогда значительно снизилось число соискателей к количеству открытых вакансий. Если в мае 2020-го этот показатель составлял 17,2 процента, то в декабре — 8,6 процента. В мае этого года он упал до 5,6 процента из-за опережающей активности работодателей. В мае по сравнению с апрелем количество вакансий увеличилось на четыре процента, а число резюме от соискателей снизилось на шесть процентов.

Портал HeadHunter также подтверждает, что в настоящий момент на рынке труда замечается оживление. За первые пять месяцев этого года количество вакансий выросло на 61 процент по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что столичная служба занятости предложила москвичам 13,2 тысячи вакансий в рамках летней подработки, для которой не требуются опыт и специальные знания.