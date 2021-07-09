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Медработники задержаны в трех районах Казахстана за продажу паспортов вакцинации

Михаил Алимов

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Медработники задержаны в трех районах Казахстана за продажу паспортов вакцинации
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Казахстане полицейские задержали медицинских работников, продающих паспорта вакцинации против COVID-19. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал председатель агентства республики по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.

— Уже дошло дело до фальсификации паспортов о вакцинации. Буквально вчера в трех регионах нашей страны задержаны медицинские работники, занимавшиеся их продажей, они оформляли документ фактически непривитым людям, а вакцину уничтожали, — заявил он на коллегии ведомства.

По его словам, предметом обогащения для таких медработников стало здоровье населения, а деньги, которые выделены из бюджета, уходят на ветер.

Медработники задержаныНур-Султане, Акмолинской и Алма-Атинской областях, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено более 20 дел по подделке сертификатов о вакцинации. Некоторые уголовные дела уже дошли до суда. Так, в суде Бабушкинского района сейчас идет разбирательство по делу москвича, который продавал фальшивые прививочные сертификаты в интернете за 4–5 тысяч рублей.

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