Черчесов заявил, что его не увольняли с поста главного тренера сборной России по футболу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что его не увольняли. Он оставил свою должность на комфортных для Российского футбольного союза (РФС) условиях.

— Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались, все было выполнено, — сказал он.

По словам Черчесова, в четверг, 8 июля, он общался с представителями РФС. В ходе беседы обе стороны приняли решение расстаться. Бывший главный тренер российской сборной пожелал новому потенциальному тренеру удачи, чтобы в предстоящем сезоне Россия смогла выйти в финал чемпионата мира по футболу.

Черчесов подытожил, что в конце встречи он и руководство РФС пожали друг другу руки и договорились завершить сотрудничество на комфортных условиях, передает РИА Новости.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал «ВМ», что увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу назревало после того, как команда не показала хорошей игры на Евро-2020. Губерниев в беседе с «Вечеркой» посоветовал Черчесову сконцентрироваться на работе в каком-нибудь клубе или на телевидении, где он сможет быть ярким экспертом, а также раскрыться как блистательный оратор на тему футбола в эфирах телеведущего.

До этого СМИ со ссылкой на источник сообщали, что в РФС начали искать замену главному тренеру сборной страны Станиславу Черчесову. Уточнялось, что в списке вероятных кандидатов — два отечественных тренера и пять иностранцев.