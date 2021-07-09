Татьяна Буцкая: Помощи семьям с детьми должно быть больше

Фото: Анна Никитина

В День семьи, любви и верности лидер общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая встретилась с представителями семейных сообществ востока столицы. Состоялся откровенный разговор о том, как сделать жизнь семей лучше и какие меры поддержки им может предоставить государство.

Встреча прошла в формате семейного полдника. На ней присутствовали многодетные родители, одинокие мамы, люди с инвалидностью и воспитывающие особого ребенка. Какие-то семьи пришли в полном составе, другие делегировали одного–двух представителей, но всех интересовали меры поддержки семей с детьми, которые государство обеспечивает или собирается вводить.

— Решение демографической проблемы — один из главных приоритетов государственной политики. Как сказал президент Владимир Путин, чтобы страна была сильной, чтобы она была суверенной, нас должно быть много. И помощь семьям с каждым годом растет, — сказала Татьяна Буцкая.

По ее словам, помощь семьям остается в приоритете у президента, правительства, «Единой России» и государства в целом даже в непростое время пандемии. Так, с 16 августа начнутся выплаты 10 тысяч рублей на детей школьного возраста, причем их получат родители даже тех шестилеток, которые по каким-то причинам не могут пойти в школу.

— Прием заявлений начинается с 15 июля, не пропустите, — призвала Татьяна Буцкая, добавив, что зачастую родители не получают положенные им государством выплаты, только по причине недостаточной информированности.

Она напомнила, что недавно были приняты новые меры поддержки, в том числе предложенные «Советом матерей»: полная оплата больничного по уходу за ребенком вне зависимости от стажа родителей, ежемесячные выплаты беременным и неполным семьям, кешбэк за путевки в лагерь. Но Буцкая считает, что помощи семьям с детьми должно стать больше, а сама поддержка становится все более адресной.

— Нам, «Совету матерей», безусловно приятно сознавать, что многие наши инициативы находят отклик в высших эшелонах власти. Но вместе с тем, давайте признаем, что помощи тем, кто в ней действительно нуждается, мало не бывает, — отметила Татьяна Буцкая.

Как рассказала Буцкая, в портфеле общественной организации немало новых предложений. В частности, увеличение оплачиваемого декретного отпуска до трех лет, включение в пенсионный стаж всего декретного периода, создание фонда поддержки женщин, не получающих алименты, и закрепление их минимального размера. Особое внимание, по словам лидера «Совета Матерей», требуется старшему поколению.

В ходе встречи сами родители подняли ряд других тем, связанных с безопасностью детей, летним отдыхом и организацией учебного процесса. По их словам, нужно уделить внимание развитию семейного отдыха в выходные дни по доступным ценам и организации полноценного досуга в спальных районах.