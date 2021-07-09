Один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика на севере Москвы

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Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 13к1 Карта всех событий

Ранним утром в четверг, 8 июля, на Ленинградском шоссе водитель грузовика MAN TGA наехал на два автомобиля, которые остановились на проезжей части, в результате чего один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Авария произошла в районе дома 13, корпус 1 по Ленинградскому шоссе в Войковском районе Москвы. За рулем грузовика находился 45-летний мужчина. Направляясь в сторону области по 3-й полосе движения, он не смог избежать столкновения с автомобилями DAF XF и Volkswagen Polo, которые остановились прямо на проезжей части из-за дорожного конфликта.

В результате полученных травм один человек скончался на месте.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что автомобилист сбил двух подростков на востоке Москвы, в результате чего те получили травмы.